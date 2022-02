Vallebona. Nei prossimi giorni in paese avranno inizio importanti opere di miglioramento ambientale e funzionale dell’isola ecologica in Viale Europa all’incrocio con Viale della Repubblica, zona definita come “Belauda”. L’intervento verrà successivamente completato con il perfezionamento dell’incrocio per garantire una maggiore sicurezza stradale.

