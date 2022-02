Voucher nido in Liguria, Tosi (M5s): «Piattaforma Filse ha messo le famiglie in difficoltà»

Genova. «Come trasformare uno strumento prezioso in una corsa a ostacoli disseminata di trappole: Regione Liguria ci è riuscita egregiamente con la terza edizione di Voucher nido, approvata con delibera della Giunta del 5 agosto 2020. Come M5S, abbiamo raccolto le lamentele di molte famiglie che hanno accolto con comprensibile favore la possibilità di ricevere un supporto economico per far fronte alle spese per il nido dei propri figli. Le criticità riscontrate, però, non depongono a favore dell’Ente che anziché semplificare l’iter, lo ha ingarbugliato». Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi, che nell’interrogazione dedicata ha chiesto: «L’iniziativa regionale ha provveduto a riconoscere l’erogazione dei voucher per intero a tutti i soggetti beneficiari che ne hanno fatto domanda entro i termini stabiliti? E poi, la quarta edizione, di cui è in atto la campagna di comunicazione, dispone di tutte le coperture necessarie?».

