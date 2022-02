Caro bollette, la luce è aumentata del 131%. Iren: “Ecco perché conviene il mercato libero”

Genova. Più che raddoppiata la bolletta della luce, quasi raddoppiata quella del gas. A certificare quello che tantissimi cittadini e imprenditori hanno già vissuto sulla propria pelle è stata ieri in Senato l’Arera, l’autorità pubblica di regolazione per energia, reti e ambiente. Situazione di criticità assoluta, aggravata dai venti di guerra tra Russia e Ucraina che mettono a serio rischio le forniture di gas per l’Europa, su cui il Governo interverrà con un nuovo decreto da almeno 5 miliardi che dovrebbe essere approvato venerdì.

