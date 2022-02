Genova. Sono 1.342 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 13.209 tamponi effettuati tra molecolari e antigenici rapidi. In provincia di Imperia sono 234 i nuovi positivi, 2.998 i casi totali, 83 gli ospedalizzati, 3 in terapia intensiva, e 525 le sorveglianze attive.

