Coronavirus, in Liguria curva in discesa. Attesa per l’arrivo di Evusheld

Genova. “Continuano a calare i dati relativi all’andamento della pandemia da Covid-19 in Liguria. Scendono l’incidenza settimanale ogni 100mila abitanti, passata da 1098 casi di una settimana fa ai 688 casi odierni, e le ospedalizzazioni, da 696 di mercoledì scorso, con 32 pazienti in terapia intensiva, agli attuali 545 pazienti ricoverati negli ospedali, ben 44 in meno rispetto a ieri, di cui 26 in terapia intensiva (16 dei quali non vaccinati). In particolare al San Martino, oggi siamo a 70 pazienti positivi in struttura: non se ne registravano così pochi dall’inizio di gennaio. Siamo di fronte ad una costante e rapida diminuzione. Se, come riteniamo, questo andamento proseguirà nelle prossime settimane, penso che potremo presto lasciarci alle spalle questa quarta ondata pandemica”. Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti ha tracciato il punto della situazione sull’andamento del Covid-19 in Liguria.

