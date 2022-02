Idea e Cambiamo, Toti: “Nessun cambiamento di linea politica, nessun accordo con altre forze”

Liguria. “I temi organizzativi che riguardano in queste ore i movimenti politici Idea e Cambiamo non comportano alcun cambiamento di linea politica. Non c’è in vista alcun accordo con altre forze, così come qualcuno continua a sussurrare, non vi è alcuna volontà di mutare il quadro delle alleanze, pur in questo momento complesso per il centrodestra e nonostante alcuni incomprensibili attacchi da parte di partiti amici”. Così scrive in una nota il presidente della Liguria e cofondatore di Coraggio Italia Giovanni Toti.

