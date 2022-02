Referendum sull’eutanasia inammissibile, Psi e Imperia di Tutti: «Continueremo a sostenere la battaglia»

Imperia. «Apprendiamo con grande disappunto la notizia che la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il referendum sull’eutanasia. Come PSI e Imperia di Tutti c’eravamo impegnati insieme a tanti volontari per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione del referendum. Nell’occasione grande è stata la risposta dei cittadini imperiesi che hanno contribuito con la loro firma all’ampio superamento delle sottoscrizioni necessarie per proporre un referendum su un tema di civiltà in ordine al quale il nostro Paese è ampiamente in ritardo rispetto a tutte le altre società occidentali» – commentano Psi e Imperia di Tutti.

