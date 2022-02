Toti smentisce le voci sulla “fusione” con Mastella ma il progetto centrista va avanti

Genova. Il progetto centrista di Giovanni Toti va avanti e procede per progressive unificazioni. Il presidente ligure sta lavorando insieme a Gaetano Quagliariello per unificare Cambiamo! e Idea, formazioni che di fatto erano già confluite nel gruppo di Coraggio Italia alla Camera. Infondate – almeno per ora – le indiscrezioni emerse dalle agenzie di stampa secondo cui oggi il governatore si sarebbe recato da un notaio a Roma con altri deputati per dare vita a una nuova formazione chiamata Italia al centro che includesse anche il gruppo di Clemente Mastella Noi di centro: oggi Toti è rimasto tutto il giorno a Genova per una serie di incontri in Regione.

... » Leggi tutto