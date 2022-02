Vado, Solari commenta il momento dei rossoblù: “Domenica abbiamo perso senza subire tiri in porta, contro il Saluzzo servono i tre punti”

Vado Ligure. Domenica alle ore 14:30 allo stadio Comunale di Caronno è andata in scena una delle sfide valevoli per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie D. Ad affrontarsi sono state Caronnese e Vado, due formazioni solide e tignose volenterose di vincere e convincere. Alla fine è stato 1-0 per i padroni di casa, un risultato che ha permesso ai lombardi di proseguire la propria striscia positiva inaugurata il 18 dicembre espugnando il campo del Ligorna.

... » Leggi tutto