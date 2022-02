Autostrade, lavori nel nodo A26/A10 in direzione Genova: altri due weekend di chiusure

Liguria. Altri due weekend con possibili code e rallentamenti sulle autostrade liguri. Sul nodo A26/A10 in direzione Genova proseguono i lavori di manutenzione sulle gallerie nell’ambito del piano concordato col ministero. Nel prossimo fine settimana e in quello successivo chi arriverà da Masone non potrà imboccare la A10 in direzione Genova ma sarà costretto a proseguire verso Arenzano per poi tornare indietro.

