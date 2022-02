Covid in Liguria, Toti «Prosegue il calo della quarta ondata»

Genova. «Continua il calo della quarta ondata in Liguria: su 8148 classi nella nostra regione, oggi sono 124 quelle in quarantena: erano 1830 a fine gennaio. In quel momento, è necessario sottolinearlo, le regole sulla quarantena per quanto riguarda le scuole erano diverse, ma si tratta comunque di un dato che conferma un deciso calo dei contagi per una delle fasce di età più colpita dal virus durante la quarta ondata. Cala anche il numero complessivo dei positivi e quello dei soggetti in sorveglianza attiva. Negli ospedali prosegue la diminuzione dell’occupazione dei posti letto, che calano di 15 unità: sono 530 i ricoverati totali, di cui 26 in terapia intensiva. Di questi ultimi, 15 non vaccinati e 11 vaccinati con comorbidità o ospedalizzati per patologie covid correlate». Così il presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Giovanni Toti, che fa il punto sulla situazione Coronavirus e vaccini nella nostra regione. Da ormai un anno è attiva la piattaforma prenotovaccino, realizzata da Liguria Digitale, resa disponibile al pubblico la sera di mercoledì 15 febbraio 2021, con l’avvio delle prenotazioni online per il vaccino della fascia over 90.

