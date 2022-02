Dehors gratis fino al 2022 a Genova, M5s: “Bucci ha messo in pratica la nostra proposta”

Genova. “Come volevasi dimostrare: in primissima battuta, questa maggioranza lavora secondo gli ingranaggi di una campagna elettorale che va avanti dal 2017. In seconda battuta, e solo in seconda battuta, le reali esigenze dei genovesi. Martedì scorso, come M5S avevamo depositato un ordine del giorno per impegnare il sindaco e la Giunta ad attivare tutte le possibili azioni al fine di prorogare almeno fino al mese di giugno la concessione gratuita dell’occupazione del suolo pubblico al fine di supportare tutte le attività del territorio. La stampella del sindaco, cioè la Lega, seguita poi a ruota da tutta la maggioranza, ha congelato l’ordine del giorno. Incomprensibile? Fino a ieri sera sì, ma poi…”.

