La Giunta di Bordighera dona due mensilità del fondo di solidarietà per la riqualificazione di area tra via Madonnetta, via del Troglio e via Beodo

Bordighera. La riqualificazione dell’area all’incrocio tra via Madonnetta, via del Troglio e via Beodo, a Bordighera alta, per trasformarla in uno spazio attrezzato con tavolo, panche, una fontanella e piante: è questa la finalità per cui la Giunta Comunale ha devoluto due mensilità (pari a 1.200 euro) del proprio fondo, costituito da parte dello stipendio di sindaco ed assessori.

