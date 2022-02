Sanremo. Per permettere l’esecuzione di lavori di asfaltatura in via Lamarmora oggi è stata emessa un’ordinanza che disciplina la circolazione stradale. Scatta il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli, esclusi quelli dei residenti, dalle 8,30 alle 18,30 dei giorni 21 e 22 febbraio in via Lamarmora, dall’incrocio con corso Cavallotti sino al numero civico 119.

