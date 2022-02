Trasporti, sindacati: «Liguria penalizzata sui fondi del Pnrr per il Tpl su gomma»

Imperia. Ieri mattina si è svolto un incontro tra la Regione Liguria, Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti Uil Faisa Cisal, le aziende liguri di trasporto pubblico locale e gli enti territoriali (Città Metropolitana di Genova e Province di Imperia, Savona e La Spezia). L’assessore regionale ai trasporti ha illustrato alle organizzazioni sindacali, alle aziende ed agli enti Locali presenti, la ripartizione territoriale dei finanziamenti del PNRR destinati alla Liguria. Nello specifico si tratta di risorse assegnate per la Missione 2 (Rivoluzione Verde e Transizione ecologica) e per la Missione 3 (infrastrutture per la mobilità sostenibile).

