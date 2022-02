Alassio, un convegno online per comprendere come utilizzare lo Sportello Unico delle attività produttive

Alassio. Prosegue il processo di digitalizzazione del Comune di Alassio ampliando come previsto i servizi disponibili sul portale delle pratiche online. Il Comune ha organizzato un evento online durante il quale verrà spiegato come utilizzare lo sportello telematico del portale SUAP e in conclusione riserverà spazio per presentare eventuali dubbi o domande. L’evento avrà luogo venerdì 25 febbraio a partire dalle ore 10, e sarà moderato da Roberto Locati, dell’area promozione progetti digitali del Gruppo Maggioli.

