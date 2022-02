Furia Pd: “Toti nega il pronto soccorso ad Albenga, non ascolta né il territorio né i suoi sostenitori”

Albenga. “Toti nega il pronto soccorso ad Albenga. Non lo vuole e non lo farà, anche se un ampio territorio lo chiede con forza lui non lo ascolta. Ma non ascolta solo noi, non ascolta nemmeno la minoranza di Albenga e tutto il centro destra che lo ha sostenuto ed ha contribuito alla sua rielezione, e forse oggi se ne pente”. Inizia così il comunicato stampa con cui il circolo di Albenga del Partito Democratico si scaglia contro il presidente della Regione, dopo l’incontro di ieri nel quale Toti ha ribadito l’intenzione di non riportare un pronto soccorso sotto le torri ingaune.

