Indennità ai sanitari deceduti per Covid, OPI Savona: “Lotta alla pandemia con impegno e competenza”

Savona. “Un’indennità ai familiari dei professionisti sanitari – coniuge, figli o anche genitori, specifica il Decreto – deceduti per Covid rappresenta sicuramente un importante riconoscimento per il valore dell’azione che hanno svolto contro la pandemia, fino a dare la vita per difendere e tutelare la salute dei cittadini”. A dirlo è l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Savona.

... » Leggi tutto