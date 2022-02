Peste suina, il popolo dei boschi protesta contro le restrizioni: “Faremo ricorso al Tar e disubbidienza civile”

Genova. “Oggi siamo in piazza per contarci, farci vedere e conoscerci. Ma siamo pronti a darci da fare, con un ricorso al Tar e ricorrendo alla disubbidienza civile“. Questa è la determinazione del ‘popolo dei boschi’ che questa mattina ha protestato sotto il palazzo di Regione Liguria a De Ferrari contro le restrizioni attuate per cercare di contrastare la peste suina africana.

... » Leggi tutto