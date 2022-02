Ventimiglia, auto pirata travolge anziana in via Cavour. Conducente fermato dalla polizia

Ventimiglia. Una donna di circa 80 anni è stata travolta mentre attraversava sulle strisce pedonali di via Cavour da una Mercedes cabrio che, secondo alcuni testimoni, procedeva a folle velocità nel centro di Ventimiglia. E’ successo in serata. La donna è stata sbalzata per alcuni metri, mentre l’auto, a bordo della quale viaggiavano due uomini, ha continuato la sua corsa per poi essere fermata dalla polizia.

