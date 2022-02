Ventimiglia, rudere ex hotel Lido: troppi anni in attesa della demolizione

Ventimiglia. Chiuso da decenni e da altrettanto tempo in stato di totale abbandono, l’ex hotel Lido attende di essere demolito. Ma nel frattempo dà brutta mostra di sé in una zona, quella di Marina San Giuseppe, dove nel frattempo è stato realizzato il porto di Cala del Forte e dove si lavora alacremente per la riqualificazione della zona retrostante l’approdo, grazie ai progetti della Marina Development Corporation, che fa capo all’uomo d’affari olandese Robert Thielen.

... » Leggi tutto