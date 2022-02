Genoa, Blessin vuole i tre punti per rincorrere la salvezza: “A Venezia con coraggio e fiducia”

Genova. Il Genoa ha comunicato l’elenco dei convocati per la partita di questo pomeriggio contro il Venezia: Badelj, Calafiori, Cambiaso, Destro, Ekuban, Frendrup, Galdames, Ghiglione, Gudmundsson, Hefti, Kallon, Maksimovic, Marchetti, Masiello, Melegoni, Ostigard, Portanova, Rovella, Semper, Sirigu, Sturaro, Vasquez, Yeboah. Dunque non recupera Amiri, out pure Criscito e Piccoli ma torna Ghiglione.

