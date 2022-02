Savona, buona la prima per Podestà: “I ragazzi ci hanno messo il cuore, la nostra tifoseria è davvero incredibile”

Savona. Oggi allo stadio Andrea Picasso di Quiliano è andata in scena la sfida tra Vadese e Savona, match valevole per la diciassettesima giornata del Girone B del campionato di Prima Categoria. La partita si è conclusa sul risultato di 2-1 in favore degli Striscioni, un epilogo che ha galvanizzato un ambiente compattatosi per riuscire a superare le difficoltà accusate durante la scorsa settimana.

