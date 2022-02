Volley, ArmaMazzu vs Riviera Volley Sanremo. Vittoria casalinga

Taggia. Continua la striscia positiva per le ragazze guidate da coach Rudy Squillace coadiuvato in panchina da Giorgio Lanteri. Tra le mura amiche nel campionato di U16 fipav il Volley ArmaMazzu supera per 3-2 un coriaceo Riviera Volley Sanremo. Questi i parziali 22-25 / 25-19 / 14-25 / 28-26 / 15-11 che fotografano la partita, primi due set equilibrati con qualche errore di troppo nel primo da parte armese con mister Squillace che deve riprendere le sue giocatrici in più occasioni un po’ disattente. Secondo set giocato decisamente meglio, meno errori portano al pareggio 1-1.

