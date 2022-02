E se anche Dante Alighieri avesse bevuto Ormeasco?

E se Dante avesse scritto la Divina Commedia dopo aver gustato un bicchiere di ormeasco? Una suggestione, certo, ma non così distante dalla realtà… Almeno a confrontare le date del passaggio del Sommo Poeta in Liguria. Dante Alighieri, morto nel 1321,701 anni fa (ma la ricorrenza viene celebrata, causa Covid, in maniera adeguata quest’anno), la Liguria l’ha conosciuta da vicino, poco prima di cominciare a scrivere il suo capolavoro, caposaldo della lingua italiana. Sappiamo con certezza che Dante è a Noli nel 1306, lo dice lui stesso purgatorio nel IV canto del Purgatorio vv.25-27:

