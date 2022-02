Giornata nazionale del Braille: in Liguria 4mila persone affette da disturbi visivi

Genova. Anche la Liguria oggi celebra, con i rappresentanti dell’UICI-Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, la Giornata Nazionale del Braille. La Giornata è stata istituita nel 2007 e rappresenta un momento di sensibilizzazione che pone l’attenzione sull’importanza che il sistema Braille riveste per le persone non vedenti nella vita quotidiana: nella nostra regione sono circa 4mila le persone non vedenti o ipovedenti. Il Braille è metodo di lettura e scrittura messo a punto dal francese Louis Braille nella prima metà del XIX secolo e consiste in simboli formati da un massimo di sei punti impressi su fogli di carta.

