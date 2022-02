Piano territoriale regionale, approvate quattro proposte della Lista Sansa

Genova. Nel nuovo Piano Territoriale Regionale, approvato oggi in Consiglio, sono stati approvati tutti gli ordini del giorno presentati dalla Lista Sansa, con prima firmataria la consigliera Selena Candia. “Abbiamo presentato 4 odg per dare al Piano una svolta pratica e di prospettiva – spiega Candia -. Purtroppo l’impostazione data dalla Giunta Toti è stata miope e poco coraggiosa. Si è persa un’occasione importante per dotare la Regione di uno strumento all’avanguardia, che potesse traguardare, e anticipare, le sfide dei prossimi 20 anni”.

