Vaccino Covid, Icardi: “Al momento nulla fa pensare ad una quarta dose per tutta la popolazione”

Liguria. Nel giorno in cui il commissario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo ha annunciato che il 1° marzo partirà il nuovo giro di somministrazioni di vaccino anti-Covid destinato a chi non ha ancora abbastanza anticorpi, Giancarlo Icardi, epidemiologo e direttore dell’unità operativa di igiene del policlinico San Martino di Genova, afferma a IVG/Genova24: “Al momento non c’è nulla che faccia pensare di somministrare una quarta dose a tutti nel breve-medio termine, se non ai pazienti fragili che ne trarrebbero vantaggio”.

