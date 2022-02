Genova. Era stato arrestato a settembre con due litri di droga dello stupro, pari a 3.300 dosi, ma l’uomo, un ingegnere neozelandese, è stato assolto oggi dal tribunale di Genova perché “perché il fatto non costituisce reato”. Di fatto per il tribunale quelle dosi possono essere considerate per uso personale.

