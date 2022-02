Calcio, Vadese. Parola al giovane Luca Raffa: “Avrei voluto vincere, uniti per arrivare più in alto possibile”

Nonostante una prestazione di buon livello, la Vadese di mister Saltarelli perde contro il più quotato Savona, alla prima di Podestà.

Tra i protagonisti della gara c’è stato il classe 2001, Luca Raffa, che si è espresso così dopo il triplice fischio: “Avrei voluto giocare di più e vincere questa partita. Questo però non pregiudica il nostro obiettivo: vogliamo arrivare ai playoff e più in alto possibile in classifica. Con i compagni mi sto trovando benissimo, sono un gruppo simpaticissimo e sono convinto che ci divertiremo sempre”.

