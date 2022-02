Gronda, Toti: «progetto prezioso per la Liguria, che deve uscire dall’isolamento»

Genova. «La Gronda di Genova è un progetto prezioso per la Liguria, un’opera fondamentale per Genova ma è anche un’opera attesa da 15 anni da tutto il mondo economico. Qualunque altra ipotesi alternativa non può essere presa in considerazione, a cominciare dalla realizzazione di un solo tratto, quello della A7. Tratto che non raggiungerebbe l’obiettivo di alleggerire l’area di ponente dagli attuali flussi di traffico, così come ha ribadito oggi l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, in audizione alle commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera. Basta ipotesi fantasiose di cui la nostra Liguria non ha certamente bisogno». Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in merito alla possibilità di una modifica al tracciato della Gronda.

... » Leggi tutto