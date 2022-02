Genova. Via libera in Consiglio regionale alla nuova legge proposta dalla Lega che disciplina la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi in Liguria. Tra le novità che hanno creato dibattito in aula, una disposizione in deroga alle norme nazionali che consente la ricerca e la raccolta anche nelle ore notturne.

... » Leggi tutto