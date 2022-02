Ambiente, 29 milioni di euro a Regione Liguria per attuare misure per il miglioramento della qualità dell’aria

Genova. Regione Liguria riceverà 29 milioni di euro dal Ministero della Transizione Ecologica nel triennio 2022 -2024 per attuare il piano per l’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria sul territorio regionale e per promuovere azioni per ridurre la concentrazione degli inquinanti. Si dà così seguito alla sottoscrizione dell’accordo di programma, approvato dalla Giunta regionale nel dicembre scorso. Il primo stanziamento previsto è di 5 milioni e 800 mila euro per il 2022, a cui seguiranno 14 milioni e 275mila euro nel 2023 e 8 milioni e 925mila euro nel 2024. A questi fondi si aggiungono ulteriori 2 milioni di euro di finanziamenti dal Fondo strategico regionale.

