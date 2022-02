Asl 4, Markas licenzia 65 lavoratori. Muzio (Forza Italia) chiede l’intervento immediato della Regione

Genova. “Mi è giunta oggi la notizia della comunicazione di licenziamento recapitata dalla società multiservizi Markas a 65 lavoratori impiegati in servizi di ausiliariato nelle strutture sanitarie della Asl 4, alcuni dei quali anche con contratto a tempo indeterminato. A quanto apprendo, questi licenziamenti, di prossima entrata in vigore, arrivano in esito alla decisione della Asl 4 di ridurre per motivi di rientro di bilancio i servizi richiesti alla Markas”.

... » Leggi tutto