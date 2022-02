Ospedaletti. Primo marzo giornata di vaccini anti covid nella Città delle Rose con il camper della Asl1 Imperiese. Il mezzo sarà parcheggiato in via Cavalieri di Malta e sarà attivo dalle 14.30 alle 17.30, mentre in quell’area (segnalata con appositi cartelli) non si potrà parcheggiare dalle 14 alle 18.

