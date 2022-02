Genova. Udienza preliminare per il crollo del Morandi cominciata e subito sospesa stamattina a Genova perché uno dei legali degli 59 imputati, che proprio in questi giorni stanno discutendo le tesi difensive in vista del rinvio a giudizio, non è riuscito ad arrivare in tempo a causa dei cantieri in autostrada.

... » Leggi tutto