Sanremo, manifestazione contro il Green Pass: multato anche Povia

Sanremo. «Mi è arrivata una multa di quando ho fatto una manifestazione a Sanremo a gennaio perché ero senza mascherina. In realtà quando vado alle manifestazioni è ovvio che non posso cantare con la mascherina, però mi è arrivata questa multa perché ero senza mascherina». Lo ha reso noto, attraverso una storia sul proprio profilo Instagram, il cantante Giuseppe Povia, multato con un verbale da 400 euro per avere cantato senza mascherina, lo scorso 22 gennaio, in piazza Colombo, a Sanremo, durante una manifestazione contro il Green Pass organizzata dal Movimento Imprese Italiane.

