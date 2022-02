Spaccia droga in centro su un monopattino elettrico: arrestato 34enne

Cairo Montenotte. Nella tarda serata del ieri (martedì 22 febbraio) i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Cairo Montenotte, con l’ausilio dei militari delle stazioni di Cairo Montenotte e di Carcare, hanno arrestato in flagranza di reato, in concorso tra di loro due 34enni albanesi, irregolari sul territorio italiano, che abitavano in Cairo Montenotte, già noti alle forze dell’ordine.

