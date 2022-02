Vaccino Novavax in arrivo in Liguria, l’obiettivo è convincere gli scettici: ecco tutto quello che c’è da sapere

Liguria. Il suo vero nome è Nuvaxovid ma in Italia è già noto col marchio della società americana di biotecnologie Novavax che lo ha messo a punto. Sarà il quinto vaccino anti-Covid protagonista della campagna di immunizzazione (tenendo conto che AstraZeneca e Johnson&Johnson sono gradualmente spariti) ed è opinione diffusa nella comunità scientifica e politica che possa essere la chiave per convincere anche gli ultimi scettici, ormai poco meno del 10% della popolazione, a sottoporsi all’iniezione grazie alla sua tecnologia a base proteica. Aifa lo ha approvato per tutti i maggiorenni, quindi non si potrà usare su adolescenti e bambini.

... » Leggi tutto