Genova. Fabio Luccherino, 49 anni, camionista genovese, morto in un incidente in Svizzera. Michele Dervishaj, 19 anni, rider, morto in un incidente a Rivarolo. Ma anche Lorenzo Parelli, 18 anni, morto in fabbrica a Udine e Giuseppe Lenoci, 16 anni, morto a Fermo – entrambi nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro.

... » Leggi tutto