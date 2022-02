Invasione russa in Ucraina, vescovo Suetta: «Preghiamo per la popolazione, disponibili a ogni forma di aiuto»

Sanremo. «La triste e inquietante decisione dell’invasione russa in Ucraina produce inevitabilmente una situazione terribile di guerra, di devastazione, di paura e di gravi pericoli per le persone anche civiliPurtroppo si registrano già morti, feriti e gravi disagi per la popolazione. Raccolgo con profonda convinzione l’invito di Papa Francesco alla preghiera per la pace e al digiuno per la giornata del prossimo 2 marzo, Mercoledì delle Ceneri, e lo ripresento per tutta la Chiesa di Ventimiglia – San Remo con questa particolare intenzione».

