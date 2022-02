Alla Sala Diana in via Paggi 43 b, domenica 27 febbraio alle 17.00 la compagnia Liberitutti propone uno spettacolo di teatro animazione per l’infanzia cantato e recitato sulle musiche di Camille Saint-Saens dal titolo “Leo il leone e il carnevale degli animali” di Fiorella Colombo che la vede interprete assieme a Fabrizio Marchesano

Lo spettacolo leggero e divertente unisce la parola alla musica ed è un pretesto per festeggiare il Carnevale, ma anche per parlare di diritti umani, in particolare quelli dei bambini.

La storia parte da uno strano evento: Leo il leone, il re della savana, un giorno decide di convocare tutti gli animali suoi sudditi, perché vuole comunicar loro una cosa molto importante, ma sul più bello… si addormenta! Al suo risveglio non ricorderà più nulla.

Il suo fido Tigrotto giullare cercherà di rianimare il re e chiederà l’aiuto di tutto il popolo (il pubblico). Ogni animale sfilerà davanti al re e racconterà la propria storia, con bizzarre filastrocche a suon di musica. E tra giochi, fantasia, danze e canti Leo ricorderà…

Lo spettacolo che tocca il tema della fratellanza universale, in cui la diversità diventa valore fondamentale per la comunità, fa parte della rassegna Ti racconto una fiaba – domeniche per famiglie.

Posto unico € 8,00 info 010.511447

