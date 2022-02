Ucraina, Gruppo Pd: «La pace non può essere messa a rischio da guerra folle e insensata»

Genova. «La pace costruita con impegno e fatica alla fine del secondo conflitto mondiale, non può e non deve essere messa a rischio da una guerra folle e insensata, che avrebbe ripercussioni sugli equilibri internazionali, ma che soprattutto colpirebbe la popolazione civile e inerme, che purtroppo pagherebbe il prezzo più alto di questa follia», così dice il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno Luca Garibaldi in merito al conflitto Russo-Ucraino deflagrato questa mattina.

