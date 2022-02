Che tempo farà? Il meteo del fine settimana di Giovanni Nebbia

Imperia. «Buongiorno e bentrovati con il meteo di Riviera24 da Giovanni Nebbia. Non è facile trovare le parole per descrivere il tempo visto il clima di guerra in cui siamo immersi, ma ci proverò ugualmente. Abbiamo attraversato la giornata di ieri con la vana illusione di veder cadere della pioggia, alimentata da un cielo variopinto e dinamico e da un’aria decisamente umida che spirava dai quadranti sud occidentali, ma così non è stato.

