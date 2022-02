Maturità, a Sanremo la benedizione delle penne

Sanremo. L’iniziativa della “benedizione delle penne”, che ogni anno si tiene in Abruzzo, terra del santo protettore dei maturandi, domenica 27 febbraio viene proposta a Sanremo presso la chiesa di Tutti i Santi. Un sacerdote sanremese, don Giuseppe Puglisi, parroco della chiesa di Tutti i Santi a Sanremo, ha infatti pensato di proporre l’iniziativa anche nella città dei fiori. Domenica 27 febbraio, alle 12, nella Chiesa di Tutti i Santi di Corso Matuzia e alle 10 nella chiesa di San Bartolomeo sempre a Sanremo, per la prima volta don Giuseppe benedirà simbolicamente le penne che verranno poi usate dagli studenti per gli esami, affidando gli stessi alla protezione del giovane santo, morto a 24 anni a causa della tubercolosi.

... » Leggi tutto