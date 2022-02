Pesca e agricoltura unite, Coldiretti Liguria: «Centinaia in piazza per difendere il proprio futuro»

Genova. «Stop speculazioni sulla nostra pelle»: in centinaia hanno aderito alla manifestazione di Coldiretti che ha fatto luce su tutte le difficoltà che le imprese liguri sono costrette ad affrontare. Dalla pesca alla floricoltura, dall’agricoltura alla silvicoltura fino all’olivicoltura: tutti i comparti si sono radunati in Darsena, a Genova, per denunciare le speculazioni che stanno mettendo a dura prova la sopravvivenza delle produzioni locali, accompagnati da Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria, Bruno Rivarossa, delegato confederale, dai direttori e presidenti delle federazioni provinciali, da Davide Busca, delegato regionale Giovani Impresa, da Anna Fazio, vice responsabile regionale Donne Impresa, e da Angela Romaggi, responsabile regionale Federpensionati Coldiretti. Una situazione che, nelle ultime ore, si è aggravata ulteriormente a causa della guerra che rischia di affossare l’economia con il caro petrolio spinto anche dall’invasione dell’Ucraina e le ritorsioni della Russia che colpiscono i mezzi di produzione a partire dai concimi; a questo proposito, in Darsena, è stato creato anche un “giardino della pace” simbolico, da cui agricoltori e pescatori hanno richiesto a gran voce la risoluzione del conflitto.

