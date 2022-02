Pnrr: in Asl1 Imperiese previste cinque case di comunità, un ospedale e due Cot

Genova. La definizione logistica delle 33 case di comunità, degli 11 ospedali di comunità e delle 16 centrali operative territoriali che saranno realizzati in Liguria con i fondi del Pnrr, per complessivi 189 milioni di euro, destinati in parte anche a interventi di adeguamento alle normative antisismiche, alla digitalizzazione e all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, è stata al centro dell’intervento del presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti oggi in Commissione Salute, insieme ai componenti della Struttura di missione per la sanità ligure, coordinata da Giuseppe Profiti, e al direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi e al direttore del Dipartimento Salute Francesco Quaglia. In particolare, dei 189 milioni di euro assegnati alla Liguria dal riparto nazionale, 70 milioni di euro saranno destinati alla realizzazione delle Case di Comunità, degli Ospedali di Comunità e delle Centrali operative territoriali, 50 milioni per interventi antisismici, 34 milioni per la digitalizzazione e 28 milioni per nuove attrezzature.

