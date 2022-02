Santa Corona, Seppone (Pietrattiva): “Tutto il ponente ligure dovrebbe tifare per la riqualificazione”

Pietra Ligure. “Il consiglio comunale di Pietra Ligure ha dimostrato coesione e determinazione nella difesa dell’ospedale Santa Corona. Maggioranza e opposizione hanno condiviso un percorso che ha portato ad un risultato molto importante. Il 7 marzo prossimo il governatore e assessore alla Sanità ligure Giovanni Toti interverrà ad un consiglio comunale per illustrare come intende investire i 145 milioni di euro disponibili per la riqualificazione del nosocomio pietrese”.

... » Leggi tutto