Trovato in possesso di cocaina, frontaliere di Camporosso condannato in primo grado

Camporosso. Il giudice monocratico del tribunale di Imperia, Francesca Minieri, ha condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione, e 1.600 euro di multa, F.M. frontaliere 42enne di Camporosso trovato in possesso di 16 grammi di cocaina purissima (97 per cento). Circostanza, quella della purezza dello stupefacente, per la quale il pm aveva chiesto il massimo della pena prevista: 4 anni di reclusione e una multa di 20mila euro.

