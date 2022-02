Andrea Cisternino, l’italiano che ha aperto un rifugio per animali a Kiev: “Resto qui, non li abbandono”

Una vita intera dedicata agli animali e ora Andrea Cisternino vede volare sulla sua testa gli elicotteri russi in una città sotto assedio. Le autorità ucraine gli hanno chiesto di andarsene, ma lui non vuole abbandonare il suo rifugio “Italia” dove vivono circa 400 animali che in questi 10 anni ha salvato

da varie condizioni di maltrattamento o abbandono, un esempio per tutti in una terra che risolveva il randagismo uccidendo gli animali.

